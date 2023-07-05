«Радиоприбор» и Татарстанский деревообрабатывающий комбинат получили звания предприятий трудовой доблести

Компания «Радиоприбор» и Татарстанский деревообрабатывающий комбинат стали предприятиями трудовой доблести 1941-45 годов. Указ об этом подписал глава региона Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Отмечается, что звание было присвоено «за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивающих бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы ВОВ».

"Ъ-Казань"