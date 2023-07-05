В Севастополе в массовой аварии погиб самокатчик

В Севастополе в массовой аварии на площади Захарова погиб мужчина на самокате. Об этом сообщает ForPost.

По заявлениям очевидцев, грузовик «Урал», предположительно с отказавшими тормозами, не смог остановиться на спуске у кинотеатра «Моряк» и въехал в припаркованные автомобили. В соцсетях сообщают о десятке поврежденных машин. После этого большегруз задел неработающий троллейбус, который в зимнее время используется в качестве пункта обогрева. Автомобиль сбил мужчину, проезжавшего в это время по площади на электросамокате.

К настоящему времени официального комментария от представителей правоохранительных органов и экстренных служб не поступало.

Анастасия Донскова

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