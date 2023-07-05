В Татарстане разрешат охоту на большого баклана

Кабмин Татарстана предложил внести изменения в Экологический кодекс республики и отнести к охотничьим ресурсам региона баклана большого. Такие поправки были одобрены сегодня на заседании комитета Госсовета по экологии и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как объяснил начальник управления охраны животного и растительного мира госкомитета по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков, большой баклан раньше редко залетал на территории республики, но «в последнее время стало широко распространяться». В 2022 году в Татарстане насчитали 14 тысяч особей этой птицы.

«Птица данная питается только рыбой. В последние годы стали получать большие жалобы от представителей рыбохозяйственной отраслей»,— сказал господин Чиспияков. В итоге за год бакланы уничтожают в Татарстане до 2 тыс тонн рыбы и наносят ущерб в размере 180 млн руб. «Данный баклан уже даже лезет в сети и эту рыбу уничтожает»,— посетовал чиновник.

Ринат Чиспияков добавил, что данный вид птицы не имеет каких-либо конкурентов. Если разрешить на него охотиться, то это позволит регулировать численность этой птицы в регионе.

Отметим, что список охотничьих ресурсов определяется федеральным законом, однако регионы имеют право дополнять в этот список. Так, в настоящее время в Татарстане к охотничьим ресурсам также отнесена серая ворона, а к охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота на территориях охотничьих угодии, относятся бобр речнои, ондатра и куница лесная.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"