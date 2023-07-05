Комитет Госсовета Татарстана одобрил снижение объема инвестиций для резидентов промпарков

Комитет Госсовета Татарстана по природопользованию поддержал проект изменений в Земельной кодекс республики, инициированный правительством региона. Речь идет о предоставления инвесторам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, сейчас участки на льготных условиях могут получить предприниматели под инвестиционный проект управляющей компании индустриального (промышленного) парка или промышленной площадки с объемом вложений не менее 350 млн руб. Правительство Татарстана предлагает снизить эту сумму до 15 млн руб. в районах республики и учитывать вложения резидентов этой площадки. При этом такой проект может быть направлен как на создание нового промышленного, так и на реконструкцию, модернизацию или развитие существующего. Для получения участка в промышленном парке на территории городских округов (Казань и Набережные Члены) минимальный объем останется прежним — 350 млн руб.

Ожидается, что изменения в Земельный кодекс республики могут быть утверждены окончательно на сессии Госсовета в июле.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"