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Коммерсантъ FM
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«Говорят, основатель Mikimoto каждое утро съедал по две жемчужины»

Анна Минакова — о целительных свойствах камней

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, для чего использовали камни красного цвета, от чего лечит аметист, а также о том, зачем Кокичи Микимото ел жемчуг.

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Недавно я читала лекцию в пространстве одной прекрасной клиники, специализирующейся в том числе на вопросах долголетия и сохранении молодости души и тела. Она была о камнях и приписываемых им в разные времена целительных свойствах. Поделюсь с вами несколькими любопытными деталями.

Довольно очевидно, что красные камни, как считалось в разных культурах и эпохах, имели свойство останавливать кровотечение, лечить сердце и так далее. Просто из-за цвета. Так же было и с камнями других цветов. Любопытнее, например, звучит то, что аметист спасет от алкоголизма.

Но интереснее всего — по крайней мере, это поразило лично меня — про жемчуг. Наверное, многие слышали историю про то, как Клеопатра за ужином с Марком Антонием выпила истолченную в вине жемчужину, чтобы поразить его. Она была очень дорогой: если пересчитать сумму, указанную в трудах Плиния Старшего, на современные деньги, получится что-то около $28 млн.

Может ли что-то поразить больше этого факта? Да! Оказывается — вернемся к вопросам молодости и долголетия, — в целебные свойства жемчуга верил легендарный изобретатель технологии культивирования этого минерала и основатель Mikimoto Кокичи Микимото. Говорят, каждое утро он съедал по две жемчужины. Было бы смешно, если бы это не был Микимото и если бы он не дожил до 94 лет.

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