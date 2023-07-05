Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти пациентки в больнице Геленджика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту смерти пациентки в городской больнице Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Отец умершей пациентки не согласился с выводом следствия об обстоятельствах смерти 34-летней дочери и обратился к господину Бастрыкину через приемную в соцсетях.

«Заявитель полагает, что пациентка скончалась в результате некачественного оказания ей медицинской помощи, однако до настоящего времени к уголовной ответственности никто не привлечен»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина скончалась в горбольнице в 2021 году. О ходе расследования и перспективах завершения уголовного дела председателю СКР доложит глава СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Анастасия Донскова

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