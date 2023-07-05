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Коммерсантъ FM
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«Главной фишкой была громадная фреска Диего Риверы»

Дмитрий Буткевич — о закрытии института искусств SFAI

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о здании кампуса и самых выдающихся выпускниках школы.

Фото: Wikipedia.org / Slsmithasdfasdf

Фото: Wikipedia.org / Slsmithasdfasdf

Знаменитейшая художественная школа Сан-Франциско SFAI, если кто еще не знает, закрылась буквально только что, в 2022 году, из-за серьезных финансовых трудностей, просуществовав в арт-мире более 150 лет. Закрылась… Теперь кризисные управляющие продают здание кампуса школы с целью покрыть убытки кредиторов. И все бы ничего, хотя, конечно, школу жалко.

Напомню некоторых ее учащихся и выпускников. После окончания Второй мировой войны она была центром абстрактного экспрессионизма, представителями которого были Клиффорд Стилл, Эд Рейнхардт, Марк Ротко. А в конце 1960-х здесь учились фотограф Энни Лейбовиц и скульптор Пол Маккарти.

Главной фишкой самого здания кампуса была громадная фреска Диего Риверы длиной более 20 м. Работа 1931 года называется так — «The Making of a Fresco Showing the Building of a City», то есть «Создание фрески, изображающей здание города». Она изображает самого Риверу (в центре, со спины) и его подмастерьев, которые придумывают, а потом и как бы наносят как раз на эту самую стену эту самую фреску. Такой постмодернизм в исполнении мексиканского коммуниста Риверы.

По мнению некоторых экспертов, фреска может оцениваться в $50 млн. Дело в том, что это любимое самими художником произведение искусства было смонтировано на стене так, что его в принципе можно снять. Откуда и пошли слухи, что работа может быть продана отдельно от здания. Продать ее отдельно пытались еще в 2021 году, когда институт еще не полностью разорился. Тогда же газета The New York Times сообщала, что коллекционер и знаменитый режиссер Джордж Лукас (помните «Звездные войны»?) заинтересован в покупке фрески Риверы для своего будущего Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе — Музея нарративного или повествовательного искусства.

А пока представитель кризисного управляющего заявил, что здание кампуса с фреской Риверы или без нее «станет вдохновляющим домом для другого учебного заведения, музея или иного творческого либо инновационного использования».

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