В тренерский штаб «Трактора» вошли шесть новых специалистов

Хоккейный клуб «Трактор» представил обновленный тренерский штаб. Из прошлого состава в нем остались видеотренер Владимир Гапонов и тренер по развитию игроков Олег Приданников. Помогать Анвару Гатиятуллину в предстоящем сезоне будут шесть новых специалистов, сообщают в пресс-службе «черно-белых».

В тренерский штаб приняты ассистенты главного тренера — воспитанник «Трактора» Алексей Заварухин, бывший главный тренер рижского «Динамо» Валерий Кулибаба и экс-наставник «Югры» Александр Макрицкий. На пост тренера по вратарям взят словенец Петер Шкрабел. Новыми тренерами по общей физической подготовке станут бывшие наставники «Амурских Тигров» и «Челмета» Денис Богданов и Кирилл Гарифуллин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после неудачного выступления в прошедшем сезоне КХЛ руководство «Трактора» решило не продлевать контракты с помощниками главного тренера.

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