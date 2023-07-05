В Ярославле отремонтируют крышу городского дворца пионеров

В Ярославле впервые за много лет выделены средства на ремонт городского дворца пионеров, в здании будет проведен ремонт крыши за 26 млн руб. Об этом на заседании комиссии по социальной политике мэрии заявил заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Александр Гудков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец пионеров в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Дворец пионеров в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Представитель мэрии назвал происходящее чудом.

«Впервые за много лет нам выделены средства на ярославский городской дворец пионеров. В пятницу мы объявили процедуру закупки, сумма 26 млн руб. 11 июля будет подведение итогов и надеемся, что наконец-то на Советской начнёт происходить чудо, и дворец пионеров обретёт новую крышу»,— заявил Александр Гудков.

Здание дворца пионеров является объектом культурного наследия «Училище коммерческое» 1911 года постройки. Как следует из документации к торгам, размещенной на портале госзакупок, крыша дома на Советской, 17 частично находится в аварийном состоянии.

«Крыша сложной конфигурации с деревянной стропильной системой. Кровельное покрытие фальцевое из оцинкованной стали. Находится в аварийном состоянии. Обрешетка из брусков 50x50 мм. находится в аварийном состоянии. Гидро-, пароизоляция крыши отсутствуют. Водосток с крыши организованный, фрагментарно водосточная система отсутствует. Элементы водостока (водосточные трубы, воронки, отливы) находятся в аварийном состоянии»,— говорится в акте обследования объекта, размещенном в ЕИС «Закупки».

Работы стоимостью 26,46 млн руб. предполагают демонтаж существующих конструкций, ремонт слуховых окон, чердачных перекрытий, замену водосточных труб и устройство новой кровли с работами на 8 вентиляционных стояках. Срок по замене кровли в проекте контракта определен с 6 сентября по 30 ноября 2023 года.

Андрей Иванов