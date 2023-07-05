В Ярославле отремонтируют крышу городского дворца пионеров

В Ярославле впервые за много лет выделены средства на ремонт городского дворца пионеров, в здании будет проведен ремонт крыши за 26 млн руб. Об этом на заседании комиссии по социальной политике мэрии заявил заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Александр Гудков.
Дворец пионеров в Ярославле
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Представитель мэрии назвал происходящее чудом.
«Впервые за много лет нам выделены средства на ярославский городской дворец пионеров. В пятницу мы объявили процедуру закупки, сумма 26 млн руб. 11 июля будет подведение итогов и надеемся, что наконец-то на Советской начнёт происходить чудо, и дворец пионеров обретёт новую крышу»,— заявил Александр Гудков.
Здание дворца пионеров является объектом культурного наследия «Училище коммерческое» 1911 года постройки. Как следует из документации к торгам, размещенной на портале госзакупок, крыша дома на Советской, 17 частично находится в аварийном состоянии.
«Крыша сложной конфигурации с деревянной стропильной системой. Кровельное покрытие фальцевое из оцинкованной стали. Находится в аварийном состоянии. Обрешетка из брусков 50x50 мм. находится в аварийном состоянии. Гидро-, пароизоляция крыши отсутствуют. Водосток с крыши организованный, фрагментарно водосточная система отсутствует. Элементы водостока (водосточные трубы, воронки, отливы) находятся в аварийном состоянии»,— говорится в акте обследования объекта, размещенном в ЕИС «Закупки».
Работы стоимостью 26,46 млн руб. предполагают демонтаж существующих конструкций, ремонт слуховых окон, чердачных перекрытий, замену водосточных труб и устройство новой кровли с работами на 8 вентиляционных стояках. Срок по замене кровли в проекте контракта определен с 6 сентября по 30 ноября 2023 года.