Экономический эффект Татарстана от строительства новой трассы М12 составит 146 млрд рублей

Для Татарстана экономический эффект от строительства новой платной автодороги М12 составит 146 млрд руб. Об этом говорится в проекте постановления комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отмечается, что особенностью новой трассы будет значительный макроэкономический эффект, и он составит порядка 2,4 трлн руб. Он будет сформирован за счет объединения в зоне восьмичасовой доступности субъектов РФ, чья продукция тяготеет к перевозкам автомобильным транспортом.

Кроме того, за счет строительства новой трассы будет привлечено до 70 млн тонн внутреннего грузопотока, а в «зону тяготения трассы» попадут наиболее развитые регионы Урала.

"Ъ-Казань"