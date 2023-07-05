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Экономический эффект Татарстана от строительства новой трассы М12 составит 146 млрд рублей

Для Татарстана экономический эффект от строительства новой платной автодороги М12 составит 146 млрд руб. Об этом  говорится в проекте постановления комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отмечается, что особенностью новой трассы будет значительный макроэкономический эффект, и он составит порядка 2,4 трлн руб. Он будет сформирован за счет объединения в зоне восьмичасовой доступности субъектов РФ, чья продукция тяготеет к перевозкам автомобильным транспортом.

Кроме того, за счет строительства новой трассы будет привлечено до 70 млн тонн внутреннего грузопотока, а в «зону тяготения трассы» попадут наиболее развитые регионы Урала.

"Ъ-Казань"

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