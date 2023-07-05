В Краснодаре нашли четырехлетнюю девочку из Великобритании

В Краснодаре судебные приставы нашли четырехлетнюю девочку-англичанку, которую искал отец. Ребенка обнаружили в одной из квартир города вместе с ее мамой. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

«В основе исполнительного производства оказалась семейная драма. Мать — гражданка России — увезла четырехлетнюю дочь на родину. В попытке найти девочку отец — подданный Великобритании — направил в нашу страну обращение с просьбой о помощи»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент разыскное дело прекращено, исполнительное производство окончено.

Несколькими месяцами ранее судебные приставы по решению суда разыскали и передали матери двоих мальчиков, которых их отец прятал на съемной квартире в Сочи.

Наталья Решетняк

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