В Волгограде экс-полицейский пойдет под суд за злоупотребление

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, бывший командир батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и неправомерном доступе к информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Следствие утверждает: обвиняемый, в период с ноября 2022 по март 2023 года указывал сотрудникам, каких нарушителей ПДД следует оставлять без протокола.

А с июня 2022 по февраль 2023 года фигурант «по просьбе знакомых копировал и передавал сведения о собственниках транспортных средств, их контактные данные, а также имеющуюся в базах информацию о перемещении автомобилей на территории региона».

Бывший полицейский признал вину. Теперь его дело рассмотрит Центральный районный суд Волгограда.

Никита Маркелов