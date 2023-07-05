Челябинская таможня сообщила о росте числа попыток незаконного вывоза наличных

Сотрудники Челябинской таможни отмечают рост числа попыток незаконного вывоза наличных через государственную границу. В январе-июне по факту этих нарушений в пункте пропуска «Аэропорт Баландино» было возбуждено 16 административных дел. В том же периоде прошлого года составили два таких протокола, сообщили «Ъ-Южный Урал» в ведомстве.

Всего в первом полугодии через пункт пропуска в аэропорту Челябинска пытались перевезти незадекларированные средства на сумму 3 млн руб. Рост числа попыток незаконного перемещения наличных таможенники связывают с ростом числа международных авиарейсов. По их словам, большая часть нарушений была связана с вывозом евро в Турцию.

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