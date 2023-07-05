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Рыбинский сантехник через суд удалил оскорбительный комментарий о своей работе

В Рыбинске судебные приставы заставили местную жительницу удалить оскорбительный комментарий в профиле мастера по сантехнике, ограничив ей выезд из страны. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ведомства, житель Рыбинска выполнял сантехнические работы и публиковал предложение об услугах на сайте объявлений. К нему обратилась девушка с просьбой провести коммуникации в ее бане, мастер взялся за работы. Однако при их выполнении сантехнику потребовались дополнительные материалы, за них он попросил клиентку доплатить 8 тыс. руб.

«Девушка отказалась доплачивать мастеру, а позже оставила оскорбительный комментарий в его профиле, намекая на его криминальное прошлое и призывая других пользователей не обращаться к нему за услугами. Мужчина решил не мириться с несправедливостью и обратился в суд, требуя обязать бывшую клиентку удалить комментарий, порочащий его честь и деловую репутацию»,— говорится в сообщении приставов.

Судебные приставы предупредили девушку о возбуждении исполнительного производства, но клиентка не стремилась исполнить решение суда. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и ограничили девушке выезд из РФ. После этого клиентка удалила комментарий.

Алла Чижова

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