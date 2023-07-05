Греция проведет IPO международного аэропорта Афин

В начале 2024 года будет проведено первичное размещение 30% акций международного аэропорта Афин, крупнейшего аэропорта Греции. Об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По оценкам агентства, это IPO может стать крупнейшим в стране с 2000 года.

По словам господина Мицотакиса, IPO аэропорта Афин «станет крупным событием 2024 года». «Мы хотим привлечь больше внимания к фондовой бирже Афин, и впервые у компаний появился реальный интерес к размещению на этой бирже»,— заявил премьер. О потенциальном IPO правительство Греции заговорило в период пандемии, когда индустрия пассажирских авиаперевозок серьезно пострадала от остановки перелетов.

В сентябре 2022 года правительство обнародовало предварительные планы, и тогда же было решено провести IPO в первой половине 2023-го. Теперь же оно перенесено на начало 2024 года. Правительству Греции через приватизационное агентство и ряд других госструктур принадлежат 55% акций аэропорта. Остальные 45% принадлежат частным инвесторам, в том числе 40% — германскому AviAlliance. Стоимость 30-процентной доли аэропорта может быть оценена в сумму от €800 млн до €1 млрд.

Алена Миклашевская