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Габариты становятся меньше

На фоне кризиса недвижимость малых квадратур в Удмуртии пользуется большим спросом и растет в цене

В Удмуртии за полгода комнаты подорожали почти на 3%, средняя цена составила 705,8 тыс. руб. Такие данные приводит «Мир квартир». При этом по наблюдениям участников рынка в регионе, за год цена поднялась на 6,81%. По их мнению, на рост стоимости влияет СВО и повышение ключевой ставки. Кроме того, в кризисные периоды ны рынке недвижимости большей популярностью всегда пользуются квартиры небольшой квадратуры.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным портала «Мир квартир», за первое полугодие 2023 года комнаты в Удмуртии подорожали на 2,7%, средняя стоимость составила 705,8 тыс. руб. Среди соседних городов больше всего цены на комнаты выросли в Кирове (25,1%, 655 тыс. руб. за объект) и Перми (11,3%, 1,04 млн руб.). В Казани цена снизилась на 5% до 1,8 млн руб. В среднем по России комнаты стоят 1,14 млн руб., что на 4,3% дороже, чем полгода назад. «Нельзя сказать, что спрос на комнаты вырос, однако этот сегмент, хоть он и маленький, живет, там происходят сделки. Стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции медленного роста цен на вторичную недвижимость, и растет наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на “вторичке”»,— прокомментировал генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.

Учредитель агентства недвижимости «Этажи» в Ижевске Наталия Лемец отмечает, что такой тип недвижимости как «комната» анализировать тяжело, поскольку так можно назвать отдельную комнату в продаваемой квартире от 9 кв. м или, например, комнату гостиничного типа площадью около 25 кв. м. Соответственно и спрос, и цена будут очень отличаться. «Важно понимать, что сайты-агрегаторы видят только цену предложения, а реальную стоимость, по которой прошла сделка, знают только крупнейшие агентства недвижимости, у которых есть аналитические отделы. За май 2023 цена продажи 1 кв. м на вторичном рынке выросла на 1,24%. Годовой прирост цены составил 6,81%. Неплохую комнату можно купить примерно за 550 тыс. руб, а вот если нужна площадь побольше, около 20-30 кв. м, с наличием собственного санузла, то придется отдать в среднем 1,5 млн руб. Если сравнивать с новостройками, то это где-то на полмиллиона дешевле»,— рассказала госпожа Лемец.

На рост стоимости влияют СВО и повышение ключевой ставки, а также налоговые льготы для предпринимателей, вновь открывших деятельность на территории Удмуртии, считают в «Этажах». По их наблюдениям, количество предложений в данном сегменте практически неизменно, в мае они зафиксировали снижение на 1% по отношению к апрелю. «Комнаты — продукт специфический, хотя бы потому, что не все банки работают с таким сегментом (а процент ипотечных денег в сделках достигает 75% и выше). Прогноз на предстоящий год умеренно позитивный. В кризисные времена на рынке недвижимости всегда большей популярностью пользуются квартиры небольшой квадратуры»,— заключила Наталия Лемец.

Директор агентства недвижимости «Полезные люди» Юрий Паршиков отмечает, что повышение цены находится в зоне погрешности. «По большому счету для рынка это стагнация. Это не повышение и не спад, в целом от месяца к месяцу стоимость меняется на 2-3%, это нормальная динамика. Такая ситуация будет до конца года, не думаю, что на рынке стоит ожидать какие-то серьезных изменений»,— поделился господин Паршиков.

Спрос на покупку комнат сейчас умеренный, говорит Юрий Паршиков. Это, в том числе, связано с невыгодными условиями по ипотеке. «Ставки по ипотеке сейчас достаточно высокие, хотя некоторые банки и предлагают различные акции, но они не особо стимулируют людей на покупку. Поэтому спрос есть, но он не высокий. Сделки идут, но какой-то положительной динамики в пользу увеличение спроса или повышение цен сейчас мы не наблюдаем»,— рассказал Юрий Паршиков.

Он подчеркнул, что на ситуацию также влияет сезонность. Небольшой всплеск спроса стоит ожидать в августе-сентябре, когда покупатели вернутся из отпусков. В свою очередь это может повлиять на незначительный рост цен, добавил господин Паршиков.

Татьяна Колегова

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