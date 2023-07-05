Областная дума ответила на обращение гордумы Томска о восстановлении прямых выборов мэра

В законодательной думе Томской области не видят оснований для пересмотра закона, отменившего прямые выборы мэра Томска. Об этом говорится в письме спикера областного парламента Оксаны Козловской председателю городской думы Чингису Акатаеву.

«Действующая редакция статьи 2 закона Томской области №93-ОЗ учитывает сложившийся опыт конкурсных процедур при избрании глав муниципальных образований как в томской области, так и в большинстве других субъектов Российской Федерации. Учитывая изложенное, у законодательной думы Томской области отсутствуют основания для внесения изменений в закон Томской области от 17.11.2014 г. №151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области»,– говорится в документе.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», областная дума отменила прямые выборы мэра Томска в октябре прошлого года. Соответствующие изменения в формирование органов городской власти были внесены законом №93-ОЗ.

6 июня этого года гордума Томска большинством голосов приняла обращение к законодательной думе с предложением вернуть прямые выборы мэра областного центра. Этот документ был подготовлен Игорем Лютаевым из депутатской группы «Чистый Томск». Письмо Оксаны Козловской, датированное 29 июня, является ответом на данное обращение. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе регионального парламента, письмо выражает позицию всей думы.

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Валерий Лавский