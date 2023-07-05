Пермский бизнесмен осужден за посредничество в даче взяток прокурору

Кировский райсуд вынес приговор в отношении предпринимателя Константина Ульянова, который был признан виновным в двух эпизодах передачи взяток в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Их «адресатом» являлся Сергей Мурай, занимавший в то время должность прокурора Индустриального района. Обе взятки были переданы от семьи предпринимателя Анатолия Варламова, члены которой передавали деньги за «решение вопросов», касающихся уголовных дел. Общая сумма взяток составила 2,7 млн руб.

Подсудимому приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб.