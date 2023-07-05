В Башкирии расследуют гибель электромонтера «Благовещенского завода МЖБК»

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование гибели 43-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию АО «Благовещенский завод МЖБК», сообщает пресс-служба ведомства.

3 июля возле выездных ворот формовочного цеха во время сборки последнего яруса лесов электромонтер упал на пол с восьмиметровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными.

АО «Благовещенский завод МЖБК» зарегистрировано в апреле 2020 года. Компания занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Структуру акционеров АО не раскрывает. В 2022 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 181,8 млн руб.

Майя Иванова

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