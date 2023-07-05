За год в Прикамье почти вдвое снизилась конкуренция за рабочие места

За год на пермском рынке труда уровень конкуренции среди соискателей рабочих мест снизился до 2,7 резюме на вакансию — это в 1,7 раза меньше, чем год назад. Как сообщают в пресс-службе сервиса по поиску работы Hh.ru, в июне 2022 года на одну вакансию в Пермском крае приходилось 4,6 резюме. Такое снижение показателя говорит о глубоком дефиците соискателей на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отметим, в среднем по России на одну вакансию приходится 3,1 резюме, в Приволжском федеральном округе — 2,8. Наиболее острый дефицит соискателей наблюдается в профессиональных сферах автобизнеса, рабочего персонала, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, а также в других отраслях. «Дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес,— это долгосрочный тренд, связанный с демографической “ямой”. Ситуация усугубляется на фоне частичной мобилизации, ухода с рынка труда контрактников, а также отъезда из страны части работников»,— подчеркнула руководитель пресс-службы «Hh.ru Урал» Анна Осипова. Работодателям заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров, весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала.

Напомним, что о сокращении безработицы в Пермском крае стало известно этой весной. В краевом минсоцразвитии отмечали, что по состоянию на конец апреля в регионе насчитывалось 7,2 тыс. безработных граждан — почти на 10% меньше, чем было в конце 2022 года, и почти на 32% меньше, чем в конце 2021-го. На пермском рынке труда образовался также дефицит топ-менеджеров, к которому привели СВО, санкции и кризис.