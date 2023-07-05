«Ъ»: трое чиновников УФСИН по Крыму задержаны по подозрению в коррупции

Силовики задержали первого замначальника УФСИН по Крыму и Севастополю, и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-2 по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Имена задержанных не разглашаются. На сайте ведомств указано, что должность первого заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и Севастополю занимает полковник внутренней службы Сергей Суворов; врио начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю является подполковник внутренней службы Николай Рябов.

По данным издания, первый замначальника республиканского УФСИН был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками крымского УФСБ и республиканского управления Росгвардии, остальных фигурантов задержали в Симферополе. Также в уголовном деле фигурирует предпринимательница из Санкт-Петербурга, которая, по версии следствия, на протяжении нескольких месяцев ежедневно доставляла посылки для нужд заключенных без соответствующего досмотра, выплачивая вознаграждение подозреваемым.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). По словам следователей, задержанные дают показания. Не исключено, что в деле появятся новые фигуранты – участники коррупционной схемы.

Наталья Решетняк

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