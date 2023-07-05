Росприроднадзор завел три дела против предприятия по добыче глины в Пласте

Инспекторы Уральского управления Росприроднадзора выявили целый ряд нарушений природоохранного законодательства в работе ООО «Пласт-Рифей». В том числе предприятие сбрасывало отходы производства и потребления на почву, сообщает надзорное ведомство.

В ходе совместной с Магнитогорской природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что предприятие, добывающее белую глину, не разработало, не согласовало и не проводит мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух во время неблагоприятных метеорологических условий. Также в «Пласт-Рифей» нарушали правила эксплуатации и использовали неисправные сооружения, оборудование или аппаратуру для очистки газов, что могло привести к загрязнению воздуха.

По результатам проверки были возбуждены административные дела по ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при градостроительной деятельности, эксплуатации предприятий и сооружений), ч. 3 ст. 8.21 (нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению) и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами).

По одному из дел Росприроднадзор оштрафовал компанию на 30 тыс. руб. Два переданы в Пластовский городской суд в связи с тем, что для юридических лиц в качестве одного из видов наказаний предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ООО «Пласт-Рифей» в 2018 году перешел в собственность австрийской компании Lasselsberger GmbH – одного из ведущих европейских производителей керамической плитки и строительных материалов. Южноуральское предприятие добывает белую глину в коалиновом карьере «Журавлиный лог» в 9 км от Пласта. Выпускает каолин-сырец, обогащенный каолин и кварцевый песок.

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