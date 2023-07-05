Ремонт тротуаров в Уфе обойдется 150 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на ремонт тротуаров на территории Уфы с ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила выполнить работы по начальной цене — за 150,4 млн руб. Второй участник закупки, не указанный в протоколе, готов был исполнить контракт с дисконтом 1,5%, за 148,18 млн руб.

По условиям торгов, работы необходимо завершить до 15 сентября. Всего требуется отремонтировать 44 улицы в семи районах Уфы общей протяженностью около 23 тыс. погонных метров.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2022 году выручка «Дортрансстроя» составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 97,4 млн руб.

Майя Иванова

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