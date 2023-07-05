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Передвижной медицинский комплекс закупили для Красногорской больницы в Удмуртии

В Красногорской районной больнице в Удмуртии начали работу первый передвижной медицинский комплекс и стационарный маммограф. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, оборудование активно используют для диспансеризации.

Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Комплекс на базе автобуса ПАЗ будет выезжать в отдаленные населенные пункты. В числе его преимуществ оснащение цифровым оборудованием отечественного производства, возможность одновременно проводить флюорографию и маммографию, а также компьютеризированные рабочие места для врача и лаборанта. Новая техника позволит проводить более 60 обследований в день.

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