Передвижной медицинский комплекс закупили для Красногорской больницы в Удмуртии

В Красногорской районной больнице в Удмуртии начали работу первый передвижной медицинский комплекс и стационарный маммограф. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, оборудование активно используют для диспансеризации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Комплекс на базе автобуса ПАЗ будет выезжать в отдаленные населенные пункты. В числе его преимуществ оснащение цифровым оборудованием отечественного производства, возможность одновременно проводить флюорографию и маммографию, а также компьютеризированные рабочие места для врача и лаборанта. Новая техника позволит проводить более 60 обследований в день.