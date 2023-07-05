Бывший энергетик Владимир Сидоренков назначен заместителем министра строительства Прикамья

Заместителем министра строительства Пермского края назначен Владимир Сидоренков, новый замминистра будет курировать блок капитального строительства, сообщают в пресс-службе краевого минстроя. В ведении господина Сидоренкова будут вопросы планирования и сопровождения капитальных вложений в объекты социнфраструктуры регионального и муниципального значения, а также организация экспертизы в строительстве.

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Владимир Сидоренков в 2004 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности Электроснабжение, кандидат наук. Затем руководил подразделениями ПО «Челябинские Городские Электрические Сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». В 2012 назначен на должность замдиректора по капстроительству ПО «Челябинские Городские Электрические Сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». С 2019 года в должности замдиректора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» курировал инвестиционную деятельность общества. Господин Сидоренков отвечал за организацию процессов формирования и утверждения в органах исполнительной власти инвестпрограммы, строительство объектов электроэнергетики, а также реализацию отраслевых программ.

Напомним, недавно «Ъ-Прикамье» сообщал о возможном назначении на пост замминистра строительства края бывшего замдиректора филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Владимира Сидоренкова. Отмечалось, что господин Сидоренков может занять должность замруководителя ведомства вместо Дмитрия Соловова, покинувшего министерство в мае этого года.