Выдача потребкредитов с начала года в Татарстане выросла на 78%

В Татарстане за первые пять месяцев 2023 года жителям выдали потребкредиты на 48,5 млрд руб., что на 78,2% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Татарстан в рейтинге регионов РФ по объему потребкредитования за январь-май оказался на шестой строчке. Возглавляет рейтинг Москва, в тройку также вошли Подмосковье и Санкт-Петербург.

Всего в РФ за первые пять месяцев этого года выдача потребкредитов составила 1,5 трлн руб., что на 75,9% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"