В Сочи не хватает марин для вернувшихся из-за границы яхт россиян

В яхт-клубах Сочи закончились свободные стояночные места, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Загрузка Sochi Grand Marina на июль—август превышает 90% мест, практически не осталось мест и в эллингах (лодочных домиках) яхт-клуба. У сети яхт-клубов Burevestnik Group, которая владеет крупной мариной в Сочи, до осени мест для стоянки судов практически не осталось.

По оценке Ассоциации развития яхтенного туризма и марин на азово-черноморском побережье дефицит стоянок для яхт составляет 10 тыс. мест.

«На всем побережье найдется около 500–600 мест для парковки без полноценного обслуживания», — рассказала вице-президент ассоциации и председатель совета директоров группы «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова.

Эксперты называют две основные причины дефицита мест для стоянки яхт: первая — слабое развитие индустрии в целом, вторая — приток российских судов из Европы на фоне санкций.

В конце 2022 года сообщалось, что в создание 10 яхтенных марин на побережье Сочи планируют вложить около 1 трлн руб. Началась разработка бизнес-планов каждого из объектов.

Наталья Решетняк

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