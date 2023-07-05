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Пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР расширен

Госкомпания «Автодор» провела работы по расширению контрольного пункта пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Дорожники отремонтировали 2 км автодороги со стороны ЛНР: заменили основание, восстановили дорожное покрытие и нанесли разметку. Сейчас проводятся завершающие работы — укрепление откосов, установка бортового камня и барьерного ограждения.

«Автодор» строит два путепровода через железнодорожные пути по направлению в обе стороны. Дорога будет расширена до четырех полос.

Анастасия Назарова

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