Долгая карьера Carrera

Нынешний год проходит у марки TAG Heuer под знаком 60-летия модели Carrera, впоследствии ставшей коллекцией. Если вам интересно узнать про ее историю, а также другие премьеры марки — читайте «Коммерсантъ Стиль».

В самом начале 1960-х годов молодой Джек Хоэр, назначенный генеральным директором основанной его семьей во второй половине XIX века часовой марки Heuer, отправился на гонку «12 часов Себринга» в штате Флорида, хронометраж которой обеспечивала его компания. Там он познакомился с семейной четой Родригес, чьи юные отпрыски уже были на пути к тому, чтобы стать успешными гонщиками. Они рассказали Джеку о проходившей в их родной Мексике автогонке Carrera Panamericana — быстрой и чрезвычайно опасной, которая проводилась в начале 50-х годов. Джек, обладавший талантом использовать силу историй, был так заинтригован скоростью, эмоциями и романтикой, что дал новому хронографу название Carrera. Это слово имеет в испанском множество значении и может быть переведено как «гонка», «карьера» или «путь». Джек решил, что это подходящее название для часов, предназначенных для молодого, стильного и целеустремленного поколения 60-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джек Хоэр - правнук основателя и последний представитель семьи - стоял во главе компании в 1960-80 годы и до сих пор остается ее почетным председателем Фото: Tag Heuer Фредерик Арно был назначен генеральным директором компании в 2020 году Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 2 Джек Хоэр - правнук основателя и последний представитель семьи - стоял во главе компании в 1960-80 годы и до сих пор остается ее почетным председателем Фото: Tag Heuer Фредерик Арно был назначен генеральным директором компании в 2020 году Фото: Tag Heuer

Джек Хоэр окончил престижный Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе со специализацией в области электротехники. Он интересовался современным искусством, в особенности творчеством бразильского архитектора Оскара Нимейера и немецкого промышленного дизайнера Людвига Мис ван дер Роэ. В работах этих легенд своего времени он видел убедительное сочетание модернизма, функциональности, красоты и способности создать собственный фирменный стиль. Эти качества Джек Хоэр перенес в дизайн Heuer Carrera.

Их дебют состоялся в 1963 году. С одной стороны, это были функциональные часы, с минималистичным и удобным для считывания показаний дизайном. С другой стороны, они были инновационными. В частности, Джеку Хоэру принадлежит идея разместить тахиметрическую шкалу на безеле, который до тех пор использовался только для фиксации стекла и защиты механизма от воды и пыли.

Новые реинкарнации легенды

Хронограф Heuer Carrera, разработанный под руководством Джека Хоэра, имел диаметр 36 мм. За 60 лет размеры корпусов увеличились, но 36 мм остаются популярным диаметром как среди мужчин, так и среди женщин.

Новые стальные часы TAG Heuer Carrera Date того же диаметра отличаются яркими цветами циферблатов: темно-синим, пастельно-зеленым, серебристым и ярко-розовым. Они оснащены автоматическим трехстрелочным механизмом с индикатором даты и 56-часовым запасом хода.

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Хронографы обновленного семейства Carrera представлены двумя моделями. Более простые — и современные — отличаются 42-миллиметровым стальным корпусом с циферблатами темно-синего или дымчато-черного цвета. Оба запоминаются яркими вкраплениями, главным образом — градиентным оранжевым кольцом по периметру циферблата, напоминающем о классических спидометрах гоночных автомобилей. Центральная секундная стрелка хронографа и стрелки дополнительных циферблатов выполнены в красном цвете, также вдохновленном приборными панелями спорткаров. TAG Heuer Carrera Chronograph комплектуются автоматическим мануфактурным механизмом Heuer 02.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Циферблат часов TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Реверс часов TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Циферблат часов TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 8 Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Циферблат часов TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Реверс часов TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Циферблат часов TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 42 мм Фото: Tag Heuer

Так называемые модели Glassbox диаметром 39 мм имеют явственные винтажные черты. Их стальной корпус увенчан сапфировым стеклом, по форме напоминающим выпуклые хезалитовые стекла, которыми оснащались модели 60-х годов. Стекло доработано таким образом, чтобы изгиб плавно переходил через тахиметрическую шкалу, идущую по краю циферблата. Для обеспечения гармонии, удобства считываемости показании и большей эстетики внутренний фланец и метки изогнуты таким же образом. В версии Glassbox показаны две модели: одна — с фирменным синим циферблатом, вторая — с циферблатом «вывернутая панда» (так называют хронографы с черными основными циферблатами и с контрастными — белыми или серебристыми — дополнительными счетчиками). В них используется усовершенствованная версия автоматического мануфактурного механизма Heuer 02, получившая обозначение TH20-00 и оснащенная ротором с двунаправленным заводом, в то время как в базовом калибре пружина заводится только при вращении ротора против часовой стрелки. Эта эволюция, разработанная директором марки по часовым механизмам Кароль Форестье (экс-Cartier), обеспечивает более быстрый и надежный подзавод до максимального 80-часового запаса хода. Кроме того, TH20-00 обладают улучшенной отделкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Реверс часов TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 8 Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Реверс часов TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 39 мм Фото: Tag Heuer

Наконец, флагманской моделью в семействе Carrera отныне является Carrera Chronograph Tourbillon, вероятно, самые доступные из часов с этим «высоким» усложнением (розничная цена — 23,5 тыс. швейцарских франков). Они выпускаются в стальном корпусе диаметром 42 мм, с синим циферблатом с круговой сатинированной отделкой. Задняя крышка корпуса с сапфировым стеклом открывает обзор на автоматический мануфактурный Калибр TH20-09 с турбийоном, сертификатом хронометра (особо точных часов) COSC и 65-часовым запасом хода. Его отличия от ранее использовавшегося Калибра Heuer 02T аналогичны отмеченным выше.

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Драгоценные «дайверы»

Коллекция «дайверов» Aquaracer демонстрирует компетенции TAG Heuer в выпуске часов с высокой степенью герметичности, от 200 до 1000 м. В 2023 году в ней случились два дополнения, оба с использованием золота.

Во-первых, это Aquaracer Professional 200 Steel & Gold в биколорных (сочетание золота со сталью) корпусах. Они имеют диаметр 30 мм (женские) или 40 мм (мужские) и обладают безелями и заводными коронками из желтого или розового золота. В первом случае циферблаты с дымчатой отделкой имеют синий, во втором — черный цвет. Женские модели украшены 11-часовыми бриллиантовыми метками. Механизмы — автоматические Calibre 5 и Calibre 9.

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Во-вторых, представлена пара 40-миллиметровых в диаметре моделей Aquaracer Professional 200 с корпусами, впервые полностью выполненными из золота, также желтого и розового. Помимо драгметалла внимание привлекает примененный маркой Calibre TH31-00 с сертификатом хронометра COSC и 80-часовым запасом хода. Он разработан эксклюзивно для TAG Heuer компанией AMT — новым швейцарским производителем из Ла-Шо-де-Фона. Мосты часового механизма с 30 камнями украшены традиционной отделкой Сotes de Geneve, которая символизирует принципы высокого часового искусства.

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AMT — уже третий после Sellita и Kenissi внешний поставщик TAG Heuer, у которой также есть вышеупомянутые мануфактурные механизмы, что косвенно свидетельствует о высоком спросе на часы марки, которая пока не может удовлетворить его только собственными калибрами. Понятно, чем должен в ближайшие годы заняться 28-летний глава TAG Heuer Фредерик Арно — один из сыновей владельца LVMH и богатейшего человека Европы Бернара Арно.

Монакская премьера

Поскольку TAG Heuer много лет назад озаботилась заключением спонсорского контракта с ACM (Автомобильным клубом Монако, выступающим организатором Гран-при F1), она традиционно представляет новинки накануне самого престижного этапа «Формулы-1», который в нынешнем году состоялся 28 мая. По этому случаю марка показала прямоугольные (3939 мм) титановые Monaco, первые за 50 лишним лет существования со скелетированными циферблатами и в трех цветовых решениях: Original Blue, Racing Red и Turquoise. Дизайн Original Blue вдохновлен классическими Monaco: синий и красный цвета представлены на циферблате, а также видимых с внутренней стороны колонном колесе хронографа и роторе автоподзавода. Racing Red намекает на гоночную ДНК: красный цвет отсылает к искрам, возникающим от трения металлических частей болидов об асфальт. Третья модель Turquoise (бирюзовый) в корпусе с черным DLC-покрытием символизирует береговую линию Монако. Все версии скелетонов оснащаются автоматическим мануфактурным механизмом Heuer 02.

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Юрий Хнычкин