В Кумертау приемная мать обвиняется в присвоении денег сироты

44-летняя жительница Кумертау обвиняется в присвоении вверенного ей чужого имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

В феврале 2017 года женщина взяла в семью семилетнего ребенка-сироту, который с июля того же года ежемесячно получал пенсию по потере кормильца. В августе 2022 года обвиняемая сняла с его счета 580 тыс. руб., которые использовала для покупки двухкомнатной квартиры, оформив право собственности на себя и не выделив долю ребенку. При предоставлении отчета о расходовании вверенных средств она скрыла факт нецелевой траты.

Обвиняемая признала вину и вернула деньги. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд.

Майя Иванова

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