Конкурс в профильных школах и лицеях при прикамских университетах составил пять человек на место

В этом году в десятые классы профильных учреждений среднего образования при вузах будет набрано 225 человек. По словам губернатора Дмитрия Махонина, конкурс на одно место в этих заведениях составил пять человек. В прошлом году в такие классы набрали 200 человек. По словам главы региона, власти намерены увеличить количество мест в связи с большим спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Как отметил господин Махонин, ученикам школ и лицеев при ПНИПУ, ПГНИУ, а также при Пермском филиале Высшей школы экономики лекции будут читать преподаватели университетов. Это позволит школьникам погрузиться в научную среду, познакомиться с университетами и потенциальными работодателями.

Проект по созданию профильных школ стартовал год назад. В трех из них для старшеклассников представлены три разные программы подготовки, позволяющие углубленно изучить предметы по программам повышенной сложности. В нынешнем году 55 учащихся этих заведений стали победителями и призерами всероссийских конкурсов и олимпиад.