В тренерском штабе «Челмета» два новых специалиста

Тренерский штаб хоккейной команды «Челмет» пополнился двумя новыми специалистами. Курировать общефизическую подготовку будет Вадим Гудзик, который ранее работал в «Тракторе». Кроме того, в «Челмет» вернулся Юрий Добрышкин – ассистент главного тренера, работавший в команде в позапрошлом сезоне. Сезон 2022/2023 он провел в «Звезде» (Москва). Об этом сообщают в пресс-службе ХК «Трактор», в систему которого входит «Челмет».

Возглавлять тренерский штаб по-прежнему будет Максим Сельницкий. Константин Штрахов остается на должности тренера вратарей, Вячеслав Каравдин – тренер по развитию, Сергей Тертышный – ассистент главного тренера.