На экспертизу 10 исторических зданий в Уфе выделят до 2 млн рублей

ГБУ Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии ищет исполнителя, который проведет историко-культурную экспертизу для обоснования включения 10 выявленных объектов культурного наследия в Черниковке в Уфе в единый госреестр. Начальная цена контракта составляет 2 млн руб., средства будут выделены из республиканского бюджета, сообщается на сайте госзакупок.

Итоги аукциона подведут 12 июля. Согласно техзаданию, исполнитель должен, в частности, за 45 дней собрать информацию о 10 выявленных объектах культурного наследия, проанализировать полученные данные и провести экспертизу с составлением заключения. Речь идет об объектах на улицах Первомайская, Архитектурная, Ульяновых и Калинина, входящих в ансамбль застройки Черниковска 1950 годов.

Влада Шипилова

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