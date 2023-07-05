В Бузулуке введут в эксплуатацию новую котельную

В Бузулуке осенью текущего года запустят новую котельную. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Город участвует в проекте модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, который реализуется в регионе при финансовой поддержке Фонда национального благосостояния.

Котельная на ул. Магистральной снабжает теплом более 15 тыс. жителей Бузулука и десятки социально значимых объектов. Техническая готовность реконструируемого объекта составляет 70%.

Ожидается, что благодаря новой котельной в осенне-зимний период сократятся расходы на потребление газа и электроэнергии почти на 40 млн руб.

На реализацию проекта направлено 650 млн руб., в том числе 520 млн руб. – средства Фонда национального благосостояния, 130 млн руб. – средства МУП ЖКХ Бузулука.

Андрей Сазонов