Руководитель реготделения партии «Яблоко» примет участие в выборах в Краснокамскую думу

Как стало известно «Ъ-Прикамье», руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова примет участие в выборах в думу Краснокамского городского округа. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете. По его словам, госпожа Колоколова планирует выдвигаться от партии, а не как самовыдвиженец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: facebook Ольги Колоколовой, Коммерсантъ Фото: facebook Ольги Колоколовой, Коммерсантъ

Выборы в Краснокамскую думу запланированы с 8 по 10 сентября. Они пройдут по 20 одномандатным округам.

Ольга Колоколова возглавляет региональное отделение «Яблока» с 2006 года. В 2005–2013 годах была депутатом двух созывов думы Краснокамского городского поселения, в 2015–2018 годах — депутатом Земского собрания Краснокамского района.