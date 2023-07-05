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«Парма» хочет подписать молодого игрока ЦСКА

Очередным приобретением пермского баскетбольного клуба может стать центровой фарм-клуба ЦСКА Дмитрий Халтурин. По данным телеграм-канала «Перехват», стороны близки к подписанию соглашения.

Фото: ПБК ЦСКА

Фото: ПБК ЦСКА

Согласно планам, игрок выкупит свой контракт и после этого отправится в Пермь. Соглашение с пермским клубом будет рассчитано на несколько лет.

В прошлом сезоне баскетболист в составе ЦСКА-2 сыграл 24 матча. В среднем он приносил своей команде по 5,5 очка и 4,5 подбора.

За основную команду московского клуба Дмитрий Халтурин провел один матч в сезоне-2021/2022.

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