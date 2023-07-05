Власти Татарстана ввели режим ЧС из-за засухи

Власти Татарстана ввели на территории региона режим ЧС в связи с почвенной засухой. Распоряжение об этом подписал раис региона Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Режим введен с 3 июля. Это сделали для предотвращения угрозы продовольственной безопасности. Режим действует во всех 43 муниципалитетах Татарстана.

Согласно документу, власти районов региона должны проинформировать жителей о введении режима ЧС через СМИ, определить состав рабочих групп и комиссий по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и сил, которых привлекут для «выполнения мероприятий по преодолению негативных последствий.

Кроме того, муниципалитетам и Минсельхозу Татарстана необходимо в течение пяти дней подготовить план мероприятий по преодолению последствий ЧС.

"Ъ-Казань"