В Чебаркуле мусоровоз протаранил легковушку и врезался в жилой дом

В Челябинской области мусоровоз протаранил забор, легковой автомобиль и витрину магазина на первом этаже жилого дома. В ДТП никто не пострадал, сообщает Чебаркульский отдел ГИБДД.

ДТП случилось около 22 часов на улице Мира в Чебаркуле. Мусоровоза Mercedes совершил наезд на дорожное ограждение, после чего по касательной столкнулся с автомобилем ВАЗ-2120 и въехал в магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома. Сотрудниками установили, что незадолго до происшествия водителю мусоровоза стало плохо. Его на скорой помощи доставили в больницу. Спецтехника осталась на проезжей части между домами №23 и №25, перегородив проезд. Помощник водителя, не имевший прав на управление транспортом, решил отогнать мусоровоз, но не справился.

В результате на 41-летнего чебаркульца составили два административных протокола: за повреждение дорожного сооружения и управление транспортным средством без водительского удостоверения.

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