У Перми и Лысьвы появится новый праздник

2 июля Пермь и Лысьва будут ежегодно отмечать День города трудовой доблести. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поручил администрации подготовить соответствующий указ в ближайшее время.

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«Нужно ежегодно отмечать соответствующее событие, которое будет посвящено патриотике, вниманию людям труда, оборонным предприятиям»,— подчеркнул господин Махонин. Он добавил, что 2 июля в Перми произошло открытие стелы, посвященной городу трудовой доблести. Она была изготовлена ПАО «Мотовилихинские заводы» и является олицетворением вклада пермских предприятий в оборону страны.