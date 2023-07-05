На питание участников приемов и заседаний власти Башкирии потратят до 2,4 млн рублей

Управление делами главы Башкирии заказывает услуги по организации питания при проведении приемов, заседаний, совещаний, встреч и других мероприятий. Начальная максимальная цена контракта, который будет действовать до конца года, составляет 2,4 млн руб.

На каждого официанта должно приходиться не более восьми гостей. В меню включены рыбные, мясные, овощные, сырные закуски и закуски с морепродуктами, бутерброды, канапе, тарталетки, брускетты, салаты, супы, мясные и рыбные блюда, пироги, десерты, фрукты, напитки, вина и водка, коньяк и виски.

Как правило, такие контракты заключаются с казенным предприятием республики «Комбинат питания».

Влада Шипилова

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