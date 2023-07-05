Власти Крымского района опровергли слухи о возможной атаке беспилотников

Глава Крымского района Сергей Лесь опроверг информацию, поступающую жителям в мессенджерах, о возможной атаке беспилотников в Крымске. Об этом господин Лесь написал в Telegram.

«Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет»,— заявил глава района.

Отправители сообщений с просьбой «пройти в укрытие» указывают, что информация поступает от РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также заявили, что распространяемые сведения являются фейком.

Анастасия Донскова

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