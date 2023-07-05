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На заборы и охрану школ и детсадов Ярославля потратят 300 миллионов рублей

На антитеррористическую защищенность образовательных учреждений Ярославля выделено 303,9 млн руб. Деньги направлены на охрану, а также на ремонт, замену и восстановление целостности заборного ограждения. Данные приводятся в отчете мэрии, представленном депутатам социальной комиссии муниципалитета.

Новые ворота в детском саду

Новые ворота в детском саду

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Новые ворота в детском саду

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

На замену и обновление заборов в школах и детских садах из средств областного бюджета городу перечислят 125,4 млн руб. До 1 сентября работы должны пройти в 60 образовательных учреждениях. Контракты с подрядчиками пока что заключены в 15 учебных заведениях, 29 объектов находятся в процессе заключения контрактов, по 16 образовательным организациям придется проводить повторный аукцион, потому что на участия в первых торгах никто не заявился.

Еще 158,23 млн руб. составляет субсидия областного бюджета на охрану школ и детских садов Ярославля сотрудниками частных охранных предприятий. ЧОПы должны работать в 277 образовательных организациях города. В июле-августе каждая школа города проведет аукцион по выбору частного охранного предприятия, которое будет осуществлять охрану с 1 сентября 2023 по 30 июня 2024 года. Контракты по охране дошкольных учреждений пока что действуют до 31 декабря 2023 года.

Андрей Иванов

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