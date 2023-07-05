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Спрос на услуги по ремонту кондиционеров в Ижевске вырос на 479%

В столице Удмуртии с наступлением летнего сезона спрос на установку кондиционеров вырос на 288% в сравнении с показателем прошлого года. При этом ремонтом сплит-систем стали интересоваться чаще на 479%, сообщает пресс-служба Авито Услуги.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Кроме того, спрос на услуги специалистов и компаний в сфере праздников и развлечений стал больше на 64%, а на свадебные услуги — на 80%. Интересоваться ремонтными работами жители Ижевска чаще на 67%, а строительными услугами — на 35%. Количество предложений от частных мастеров и бригад возросло на 3% и 8% соответственно.

Спрос на услуги автосервисов в мае вырос на 67%, а большой популярностью пользуются автомойки самообслуживания.

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