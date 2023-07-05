Умер глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко

В возрасте 46 лет вчера, 4 июля, умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщила пресс-служба ведомства. Причина смерти господина Авраменко не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Беларуси Фото: Минтранс Беларуси

«4 июля на 47-м году жизни скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко. Глубоко скорбим вместе с семьей, родными и близкими Алексея Николаевича»,— говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Согласно информации на сайте Минтранса Белоруссии, Алексей Авраменко с 2000 по 2001 год занимал должность главного специалиста отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам Белоруссии. В 2013 году господин Авраменко был назначен замминистра транспорта и коммуникаций страны, а в 2019-м возглавил ведомство.

Милена Костерева