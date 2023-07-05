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На Ставрополье ввод жилья сократился на 10,5% в первом полугодии 2023 года

С января по март 2023 года объем ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в Ставропольском крае составил 760 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона. По сравнению с первым полугодием 2022 года, когда было введено более 850 тыс. кв. м. показатель снизился на 10,5%.

В ведомстве отметили, что цифры за первые шесть месяцев текущего года пока предварительные, итоговый показатель будет больше.

«На сегодняшний день реализация плановых значений, утвержденных для нашего региона в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», составляет 63,2%»,— цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Валерия Савченко.

Отмечается, что в крае введено 165 тыс. кв. м. жилья квартирного типа и 594 тыс. кв. м. индивидуального жилищного строительства.

Анастасия Назарова

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