52-летний житель Удмуртии лишился денег при заказе интимных услуг

В столице Удмуртии 52-летний житель Завьяловского района лишился больше 170 тыс. руб. при заказе интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как рассказал мужчина, после выбора анкеты понравившейся девушки пострадавшему позвонил «менеджер». Он сообщил, что неверные действия на сайте привели к блокировке онлайн кассы, а для ее восстановления необходимо внести средства. Мужчина перевел 174 тыс. руб.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В настоящее время устанавливают причастных к преступлению лиц.