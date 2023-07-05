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52-летний житель Удмуртии лишился денег при заказе интимных услуг

В столице Удмуртии 52-летний житель Завьяловского района лишился больше 170 тыс. руб. при заказе интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как рассказал мужчина, после выбора анкеты понравившейся девушки пострадавшему позвонил «менеджер». Он сообщил, что неверные действия на сайте привели к блокировке онлайн кассы, а для ее восстановления необходимо внести средства. Мужчина перевел 174 тыс. руб.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В настоящее время устанавливают причастных к преступлению лиц.

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