Башкирия потратит 2 млн рублей на транспорт для участников антикоррупционного форума

Минтранс Башкирии запросил котировки на организацию транспортного обслуживания участников Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрели до 2,2 млн руб., следует из материалов портала госзакупок. Итоги подведут 13 июля.

Мероприятие состоится в Уфе с 17 по 20 июля. В эти дни исполнитель должен будет предоставить технически исправный транспорт для 620 участников форума. Согласно техзаданию, это должны быть 16 автобусов туристического класса вместимостью не менее 51 человек, а также шесть междугородних автобусов малого класса вместимостью не менее 17 пассажиров.

Исполнителю предстоит организовать трансферы для встречи и проводов участников согласно графику их прибытия и отъезда, а также перевозить их из гостиниц к местам проведения официальных мероприятий и обратно.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте