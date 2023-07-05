В промзоне Казани горели деревянные поддоны

В казанской промзоне на открытой территории вспыхнули деревянные поддоны. Об этом говорится в сообщении МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне вечером на улице Яшь Кыч, 6. Сообщение о ЧП поступило в 22:53. Чуть позже на место приехали пожарные.. Они обнаружили, что на открытой территории загорелись деревянные поддоны, а рядом с ними находился склад.

В 23:23 пожар удалось локализовать. А еще через 32 минуты было ликвидировано открытое горение. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Детали и причины происшествия уточняются. Площадь пожара составила порядка 100 кв. м.

"Ъ-Казань"