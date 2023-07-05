Челябинское минимущества банкротит «Продкорпорацию»

Министерство имущества Челябинской области направило в арбитражный суд региона заявление о банкротстве подведомственного государственного унитарного предприятия «Продовольственная корпорация Челябинской области». Сумма требований составляет 16,3 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 3 июля и пока не принято к производству.

Правительство Челябинской области создало ГУП «Продовольственная корпорация» в 2002 году. Предприятие занималось оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а также машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. По данным «СПАРК Интерфакс», с апреля 2022 года предприятие находится с стадии ликвидации. Как минимум с 2018 года ГУП был убыточным. В 2021 году размер чистого убытка превысил 31 млн руб., в 2022 – 180 млн.

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