В Ярославле открыли для купания только один пляж

Вода в реке Волга в районе Тверицкого пляжа соответствует нормам Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пляж в Тверицах

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Пляж в Тверицах

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Специалисты Роспотребнадзора 28 июня брали повторные пробы воды в реке Волга в районе Твериц и в районе пляжа в Дзержинском районе. Теперь стали известны итоги исследования. Нормативам и СанПиН соответствует только состояние водного объекта в Тверицах. Купаться в Норском в Роспотребнадзоре не рекомендуют.

«Согласно действующему законодательству при плохих пробах воды на пляжах и местах массового отдыха на флагштоке размещаются красные флаги. Такие флаги вывешены на Дзержинском пляже и в парке Подзеленье, в виде памяток эта информация находится на кабинках для переодевания и информационных стендах»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Андрей Иванов